Mit High-Tech in Zukunft und Vergangenheit reisen

Das ist eine Premiere im deutschsprachigen Raum: Mit der Ausstellung „Labour LAB“ im Museum Arbeitswelt in Steyr lässt die Arbeiterkammer OÖ um 900.000 Euro mit VR-Brillen, Touchscreen-Wänden und Escape Room zurück in die industriellen Vergangenheit und nach vor in die Zukunft der Beschäftigung blicken.