Action und Abwechslung rund um den Muttertag in OÖ

Fürs Wochenende rund um den Ehrentag hat die „OÖ-Krone“ zehn abwechslungsreiche Event-Tipps ausgesucht: Vielleicht möchte man seiner Mama mit einem Kabarett mit Roland Düringer in Pettenbach oder mit den Kernölamazonen in Eferding eine Freude bereiten? Zum Greifen nahe sind die Sterne in Kremsmünster beim „Sterneabend“, und den Pferdesport kann man in Stadl-Paura näher kennenlernen.