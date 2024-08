Sparpaket bei Lenzing: Ungewissheit um Jobabbau

„Noch in der Lage zu sagen, wo wir welche Schnitte haben“

Auch Stellen werden reduziert, man nennt das schlankere Strukturen. „Wir sind derzeit noch nicht in der Lage zu sagen, wo wir welche Schnitte haben. Die genauen Zahlen sind gerade in Erarbeitung, aber Österreich wird betroffen sein“, so der Vorstand, der ankündigt: „Im September wird es Klarheit geben.“ Mitte März hatte Sielaff davon gesprochen, dass gesamt 80 Stellen in Lenzing und Heiligenkreuz wegfallen werden.