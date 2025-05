„Problem-Bubi“ verurteilt: „Zeit zum Nachdenken“

Die Geschichte über die Verurteilung des 15-jährigen „Problem-Bubis“ aus Oberösterreich sorgte auf krone.at für über 500 Kommentare innerhalb von nicht einmal 24 Stunden. Am Mittwoch wurde er vom Richter in Steyr schuldig gesprochen, muss nun rund dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Ermittlungen nach Vorfall in U-Haft laufen weiter.