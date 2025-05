Flatz: Seine Kunst ist Schmerz und Schock

Hitler am Schlachtfeld

Flatz bereiste mit Hund Hitler Orte, die für den Diktator wichtig waren, die er selbst aber nie besuchte, darunter auch das Schlachtfeld von Stalingrad. Und der Hund ließ sich dort fotografieren, in der Ausstellung heißt der Bildtext dazu: „Hitler besichtigt das Schlachtfeld von Stalingrad“. Die rechte Szene sah übrigens in dieser Kunstinstallation durchaus „Blasphemie“, musste also Farbe bekennen.