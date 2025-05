Tauchergarten bleibt wegen Denkmalschutzes „dicht“

Der rund 40 Quadratmeter große und vier Meter tiefe Pool mit Skulpturen im Becken ist seit über zwei Jahren ein Sanierungsfall. Was nach einem einfachen Tausch der Panzerglasscheibe aussah, entpuppte sich als Fass ohne Boden. Es tauchten weitere kaputte Scheiben auf, der Rostbefall war groß, die Betonwände hinter den Mosaikfliesen wiesen Risse auf. Nun zieht sich die Sanierung hin. „Der Denkmalschutz treibt den Preis der Sanierung in die Höhe. Wir können nicht einfach so eine Nirosta-Stiege einbauen. Es muss so viel wie möglich vom Original erhalten bleiben und renoviert werden“, so SP-Bürgermeister Markus Vogl.