Zimbelkraut – weit mehr als ein „Mauerblümchen“

Daher hier meine Empfehlung als Naturgartengestalterin: In den zunehmend trockeneren Sommern hat sich Zimbelkraut bewährt, und es lockt mit zwar kleinen, aber dennoch hübschen Blüten viele Insekten an. Wie praktisch, dass der Lebensraum einiger Wildbienenarten auch Mauern sind – eine tolle „Wohngemeinschaft“! Auch wir können es auf den Speiseplan setzen – es ist reich an Vitamin C, sowohl Blüten als auch Blätter sind essbar (wenn auch leicht bitter). Früher wurde es auch bei Entzündungen, für Wundheilung und in der Frauenheilkunde eingesetzt.