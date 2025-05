Nach Rekordjahr gibt Bank bei Modernisierung Gas

Am Dienstag wurden wesentliche Veränderungen in der Chefetage der VKB bekannt. Mit Oliver Schmölzer und Alexander Novak kam’s zur Bestellung von zwei neuen Vorständen. Schmölzer trat bereits am 5. Mai seinen neuen Job an, zeitgleich schied Maria Steiner aus dem Management aus. Novak wird im Sommer Alexander Seiler nachfolgen und dann an der Seite von Generaldirektor Markus Auer und Markus Forsthuber, der seit Dezember 2024 im Vorstand ist, agieren.