KTM-Werk in Mattighofen schrumpfte um 35.000 Bikes

Am Freitag dann der nächste Schlag: Weitere 200 Beschäftigte, diesmal in der Verwaltung, müssen in der von Stefan Pierer geführten Firma gehen. Was die Gründe dafür sind? Das Motorrad-Geschäft stottert. „Nach drei überdurchschnittlich erfolgreichen Jahren“, wie es im Halbjahresfinanzbericht heißt, leiden die Mattighofener unter Absatzrückgängen in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland.