Zu wenig Nachfrage: Palfinger drosselt Produktion

Auch für das zweite Halbjahr scheint keine Verbesserung in Sicht. „Wir werden die Kapazitäten weiter anpassen“, sagt Finanzvorstand Felix Strohbichler. Bedeutet auch für die 1175 Mitarbeiter im Werk in Lengau: Der Betriebsurlaub jetzt im Sommer dauert eine Woche länger. „Wir haben auch gewisse Nachbesetzungen nicht durchgeführt, um möglichst schlank durch den Abschwung zu kommen“, so Klauser.