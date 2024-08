Rot-türkiser Politstreit mit drei Fragen

Antworten zu Übergangsgeld und Politikerpension gefordert

Fürst lud kurzerhand zu einer Pressekonferenz und formulierte drei Fragen an ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz. Wie berichtet, nimmt dieser nach dem Ausscheiden aus dem EU-Parlament Übergangsgeld im Anspruch. Laut Fürst sind es rund 8000 Euro netto monatlich. Zusätzlich könnte er ab dem 63. Lebensjahr eine Politikerpension beantragen. „Wie rechtfertigen Sie es moralisch, den ,goldenen Fallschirm‘ in Anspruch zu nehmen?“, lautet die erste Frage. Zweitens will er wissen, warum der ÖVP-Landesobmann die Pensionsregelung annimmt, obwohl Politikerpensionen in Österreich bereits abgeschafft wurden.