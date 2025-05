Eine Krone für die Besten des Südburgenlandes

Gold für Varsits, Krutzler & Weber

In der Kategorie Welschriesling überzeugte aber der Welschriesling 2024 vom Weinbau Varsits aus Rechnitz die Jury. Der Titel in der Spezialkategorie Welschriesling Eisenberg DAC ging an den Ried Ratschen 2022 vom renommierten Weingut Krutzler – ein echter Botschafter des Terroirs von Deutsch Schützen.