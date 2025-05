Rasche Hilfe rettete einem Mann (68) das Leben

Neue Ausbildung

Der dramatische Vorfall ist aktuell der Anlass, Einrichtungen der Volkshilfe im ganzen Burgenland mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) auszustatten. Dazu zählen die Sonnenmärkte in Güssing, Oberwart und Oberpullendorf, die Schatzgrube in Großpetersdorf, die Landesgeschäftsstelle in Eisenstadt, die Verwaltung in Güssing und das Tageszentrum Nickelsdorf mit jeweils einem Hauskrankenpflege-Stützpunkt sowie Mama’s Küche. „An allen Standorten werden Erste-Hilfe-Kurse mit Fokus auf die Anwendung des Defi durchgeführt. Die Ausbildung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz“, erklärt die Volkshilfe-Präsidentin.