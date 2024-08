Millionenstrafe für Peugeot wegen Machtmissbrauch

Der Abstellungsauftrag des OGH sei bereits 2021 „vollständig umgesetzt“ worden, erklärte Peugeot Austria am Donnerstag. PAG sieht das Settlement „als wesentlichen Beitrag für einen Schlussstrich unter dieser Causa. Man habe „die Form der Zusammenarbeit mit all unseren Handelspartnern auf neue Beine gestellt“. Die Zusammenarbeit mit 52 Händlern in Österreich sei „von einer völlig neuen, kooperativen Art geprägt“.