Liensberger, Huber & Co. trainieren mit der Cobra

Von dem in Furx, malerisch über dem Rheintal gelegenen, Peterhof ging es für die ÖSV-Girls in den Tagen zuvor schon für Einheiten ins Olympiazentrum nach Dornbirn und an den Bodensee, wo im Vierer gerudert wurde. „Eine richtig coole Sache“, war Huber begeistert. „Schade, dass es bei mir in der Umgebung keine Möglichkeit zum Rudern gibt, sonst würde ich das schon sehr gerne in meinen Trainingsplan einbauen.“