Power-Wahn bei E-Bikes: Ist das noch sicher?

Nach Angaben des Verbandes der Sportartikelerzeuger & Sportfachhändler hat Österreich den höchsten E-Bike-Anteil aller europäischen Länder. Am beliebtesten mit mehr als 95.000 verkauften Exemplaren im Vorjahr sind E-Mountainbikes, relativ dicht gefolgt von motorisierten Trekkingrädern mit über 85.000 Verkäufen. Aufgrund der großen Nachfrage steht der Markt regelrecht unter Strom: Geworben wird mit Drehmoment-Boosts, Newtonmeter, und Watt-Spitzenleistungen. Gleichzeitig steigen die Unfallzahlen konstant an. Vielen stellt sich die Frage: Müssen E-Bikes wirklich so viel Power haben?