Vierfacher Feuermord: Lebenslang für Brandstifter

Zweifel am behaupteten Motiv

Vor allem die Zweifel am behaupteten Motiv des 40-Jährigen nahmen im Prozessverlauf zu. Die Nebenklage-Vertreterin brachte in den vergangenen Monaten durch eigene Recherchen einiges ans Licht, das auf eine rechte Gesinnung des Angeklagten deutete: einschlägige Suchen bei YouTube und Google, ein Zettel mit einem rassistischen Gedicht in einer vom Angeklagten genutzten Garage, ein rassistischer Chat mit seiner Freundin und 166 rechtsextreme Dateien auf einer Festplatte, von denen nicht klar ist, wem sie zuzurechnen sind.