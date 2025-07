Nächste Landeshauptstadt steht vor der Pleite

Ein neuer Zwist mit dem Land deutet sich in Sachen Landeskrankenhaus Bregenz an. Anfang der Woche hatte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) größere Veränderungen in der Vorarlberger Spitalslandschaft angekündigt. Ob Bregenz auch in der Zukunft eine Geburtenstation haben wird, steht in den Sternen. Die Geburtenstation allerdings zählt für Ritsch zur Grundversorgung: „Sollte die Landesrätin ihre Pläne wie angekündigt umsetzen, ist mit deutlichem Widerstand unsererseits zu rechnen“, kündigt Ritsch an.