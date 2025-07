„Wenn diese Maßnahme kommt, wird Strom nur teurer“

Lange hat es gedauert, bis die Regierung das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) auf den Weg gebracht hat. Die E-Wirtschaft begrüßt den Entwurf dazu, Kritik kommt aber dennoch in einigen Punkten. Besonders kritisch sieht Verbund-Chef und Österreichs-Energie-Präsident Michael Strugl die Erzeugerkomponente bei den Netzentgelten. Wer Strom einspeist, beispielsweise über eine eigene Photovoltaikanlage am Hausdach, soll künftig auch einen Beitrag zur Netzinfrastruktur in Form von Netzkosten leisten.