Nach Erdbeben: Größter Vulkan Eurasiens bricht aus

Verletzte und Überflutungen

Das Beben vor der Küste der fernöstlichen Halbinsel hatte nach russischen Angaben eine Stärke von 8,7 – nach Messungen in den USA und Deutschland 8,8. In etlichen Ländern in der Pazifikregion wurden Tsunami-Warnungen ausgegeben und erst viele Stunden später aufgehoben. In Japan wurden bis zu 1,3 Meter hohe Wellen registriert, aber vorerst keine Schäden gemeldet. Laut russischen Behörden gab es mehrere Verletzte und lokale Überflutungen.