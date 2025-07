„Traum-See“ Mondsee auch in Deutschland Thema

Der Mondsee, malerisch in Oberösterreich und an der Grenze zu Salzburg gelegen, zieht seit Jahren nicht nur Urlauber, sondern auch prominente Gäste an. Zuletzt ließ sich Model Cathy Hummels dort ablichten. Hoch über dem See besitzt ein saudischer Prinz eine Villa mit großem Grundstück. Auch Skisprung-Legende Andi Goldberger lebt in der Region. Der verstorbene Theatermacher Claus Peymann und Schauspiel-Ikone Otto Schenk zählten ebenso zu den Gästen wie Helene-Fischer-Ex Florian Silbereisen, der ebenfalls eine Villa am See besaß.