Rettungsplan für zwei angezählte Bahnstrecken

Ein entsprechendes Memorandum of Understanding soll in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden, haben Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä vereinbart, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte.