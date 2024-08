Ford zieht Reißleine bei großem Elektro-SUV

Ein Grund für die erneute Verzögerung des F-150 Lightning: Ford will eine kostengünstigere Batterietechnologie nutzen. Bei den Batterien ändert der Konzern seine Pläne wegen der Subventionen des Inflation Reduction Acts (IRA) in den USA: Statt mit dem südkoreanischen Hersteller LG Energy Solution in Polen sollen die Batterien für den elektrischen Mustang in den USA hergestellt werden. „Ein erschwingliches Elektrofahrzeug beginnt mit einer erschwinglichen Batterie“, sagte Farley.