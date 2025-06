Sixpack, Familienfoto und tote Tochter immer dabei

Zehn Jahre später fehlte sie, 2019 an Krebs verstorben. Wobei: Für Enrique war sie dabei. Schon vor dem Anpfiff meine er, dass sie sie „zwar physisch fehlen werde, aber spirituell dabei sein wird. Das ist sehr wichtig für mich.“ Und auch am Samstag nach dem großen Triumph war Xana wieder vielfach präsent: als Motiv auf Enriques Leiberl, in Form einer Riesen-Choreographie der PSG-Fans oder, wie Enriques ältere Tochter Sira Martinez via Insta-Storys festhielt, als Name auf dem Rücken vieler Fan-Shirts.