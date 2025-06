Züge verunglücken an eingestürzten Brücken: 7 Tote

Kritische Infrastruktur in Saporischschja getroffen

Nach ukrainischen Angaben griff Russland in der Nacht auf Sonntag kritische Infrastruktur im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine an. Dabei wurde ein Verwaltungsgebäude teilweise zerstört und ein Brand auf dem Gelände ausgelöst, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Iwan Fjodorow, via Telegram mitteilte. Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Fjodorow hatte zuvor über Explosionen in der Region berichtet.