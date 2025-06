Am Ziel seiner Träume – einst von Muster paniert

2011 stieg Katar via Al-Khelaifi bei PSG ein. Über einen Staatsfonds wurden Schulden getilgt und Millionen über Millionen investiert. Superstars gaben sich in der französischen Hauptstadt die Klinke in die Hand: Beckham, Ibrahimovic, Messi, Neymar, Mbappe, Cavani etc. – sie alle rückten an, um Boss Al-Khelaifi den großen Traum zu erfüllen. Mit mäßigem Erfolg. Die nationale Meisterschaft, erstmals in der neuen Ära 2013 geholt, wurde über die Jahre zur Formsache. Der Coup blieb aber aus. Die Namen konnten noch so klingen, die Gehälter noch so üppig dotiert sein, die Star-Anhäufung noch so surreal anmuten – bis eine Finalteilnahme im Jahr 2021 (Pleite gegen Bayern) wollte es in der Königsklasse einfach nicht so recht hinhauen.