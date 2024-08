Ford darf in Österreich jetzt freihändig fahren

Aber Achtung: Bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, in seinem Ford freihändig zu fahren – nein, einfach so ist das nicht erlaubt. Es muss BlueCruise an Bord und aktiv sein. Denn dann wird der Fahrer per Kamera überwacht. Schließlich muss er konzentriert auf die Straße schauen. Ansonsten passiert das Gleiche wie bisher, wenn man vom Lenkrad nicht erkannt wird: Das System schaltet sich ab. Der Ford wird dann langsam bis zum Stillstand bremsen.