Jetzt holt Volvo die Produktion nach Europa zurück

Zahlreiche Hersteller investieren derzeit in neue europäische Produktionsstätten. Tesla will seine „Gigafactory“ in Grünheide nahe Berlin zumindest mittelfristig weiter ausbauen, während BMW gerade in Ungarn ein neues Werk anlaufen lässt, in dem noch dieses Jahr vollelektrische Fahrzeuge vom Band rollen sollen. Auch chinesische Marken wie BYD und Nio prüfen eigene Fertigungen in Europa, um drohenden EU-Zöllen auf importierte E-Autos zu entgehen.