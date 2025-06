Spezielle Therapie lässt Alexander wieder lachen

Vorschullehrerin brachte spezielle Therapieform ins Spiel

Vom Kindergarten kam der kleine Mann dann in die Vorschule. „Auch dort sagte mir seine Lehrerin, dass mit Alexander etwas nicht in Ordnung sei. Beispielsweise habe er Schwierigkeiten gehabt, sich in der Gruppe zu konzentrieren. Ich stellte die Haare auf, erneute Untersuchungen erschienen mir sinnlos“, betont sie – und dann passierte etwas, das alles veränderte. „Die Lehrerin überreichte mir einen Info-Folder von Therapeutin Dorothee Plattner. Wir sahen das als unsere Chance, Alexander zu helfen.“