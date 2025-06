Burnout & Co.: So fand Patrick S. zurück in Leben

Patrick Schneider war einmal genau das, was in der öffentlichen Debatte gern als „Leistungsträger“ bezeichnet wird. Einer jener Fachkräfte also, nach denen händeringend gesucht wird. Zwei abgeschlossene Ausbildungen, umfangreiche Berufserfahrung in Industrie und Logistik, hohe Eigenverantwortung in verschiedenen Betrieben. Doch im Frühjahr 2020 stürzt alles in sich zusammen. Ein Burnout wirft ihn mit 31 Jahren aus der Bahn – Überlastung im Job und private Probleme hinterlassen tiefe Spuren. „Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen“, sagt er rückblickend. Die Konsequenz: Arbeitslosigkeit. Was folgte, war eine lange Phase der Unsicherheit. Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation. „In dieser Zeit wurde nicht eingestellt, sondern abgebaut“, erzählt Patrick.