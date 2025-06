Handy von Trumps „Ice Lady“ Ziel von Hackerangriff

Wiles ist die erste Stabschefin im Weißen Haus. Die 68-Jährige ist seit mehr als 40 Jahren in der Politik, war für Präsidenten und Kongressmitglieder in Washington D.C. tätig, sowie für Gouverneure und Bürgermeister in Florida. Sie arbeitete für Ronald Reagan während seines Wahlkampfs 1980, in seiner Präsidentschaft im Weißen Haus von 1981 bis 1989 und danach, sowie für die Kampagne des späteren Präsidenten George H.W. Bush.