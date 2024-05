Ford Bronco: Freiwillige Selbstbeschränkung

Gemeinsam haben Mustang und Bronco aber, dass es keine normalen Autos sind und dass sie eine lange Geschichte in den USA haben. Die des Bronco hat allerdings 1996 nach 30 Jahren geendet, ohne dass wir in Europa davon was mitbekommen haben. Die neue Generation gibt’s jetzt auch bei uns. Und zwar mit einem 335 PS starken Biturbo-V6, Leiterrahmen und Starrachse hinten. Ein echter Offroader also.