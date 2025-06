Warum Inter in Gelb spielte – und es auch nix half

Gute Erinnerungen

Wollten Martinez, Arnautovic und Co. aber nicht – zu schlechte Erinnerungen: In Weiß hatte Inter in der Champions-Ligaphase gegen Bayer Leverkusen die einzige Niederlage (0:1) in der laufenden internationalen Saison zu verzeichnen. Hingegen gewann das Team von Trainer Simone Inzaghe im ungewohnten Gelb zweimal: bei Sparta Prag und später im Achtelfinale bei Feyenoord Rotterdam. Also fiel die Wahl auch im Finale auf Gelb.