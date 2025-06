Abstürzende Wanderin riss zwei Helfer mit in Tiefe

Hubschrauber, Bergretter, Alpinpolizisten im Einsatz

Es folgte eine aufwendige Bergung, an der der Polizeihubschrauber „Libelle“, der Notarzthelikopter „Martin 2“, die Bergrettung Innsbruck und Alpinpolizisten beteiligt waren. Die 23-jährige Deutsche hatte es am schlimmsten erwischt. Sie wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.