Nach Prigoschins Tod: Modell Wagner lebt weiter

Der Geschäftsmann Prigoschin hatte seit 2014 faktisch eine Privatarmee aufgebaut – die Wagner-Söldner kämpften nicht nur in der Ukraine, sondern auch erst in Syrien, dann vor allem auf dem afrikanischen Kontinent im Interesse Moskaus. Im Juni 2023 startete Wagner einen bewaffneten Aufstand gegen den Kreml. Am 23. August 2023 stürzte Prigoschins Flugzeug mit ihm und seinen engsten Verbündeten ab – ohne Überlebende.