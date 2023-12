Marsalek soll jetzt Prigoschins Imperium managen

Marsalek in der Wüste

Heute soll sich Marsalek, einer der meistgesuchten Männer der Welt, vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten. In Dubai - mit neuer russischer Identität, ist man sich in Geheimdienstkreisen offenbar sicher. Von der Wüstenstadt aus soll der dubiose Geschäftsmann an der Neuaufstellung des Imperiums von Ex-Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mitwirken, der vor wenigen Monaten wohl einem Attentat zum Opfer fiel.