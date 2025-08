Rookie unfair behandelt? „Wäre er Engländer, …“

„Gabriel ist der beste Rookie seiner Generation“, erklärt Alonso nach dem Rennwochenende in Ungarn. Der Aston-Martin-Pilot hatte das Rennen auf dem fünften Rang abgeschlossen und landete damit einen Platz vor besagtem Bortoleto. In den vergangenen vier Rennen schaffte es der 20-Jährige dreimal in die Punkteränge.