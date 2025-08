„Die WM im nächsten Jahr ist mein großes Ziel!“

Test-Kracher heute Mittwoch (18.30) in der Merkur Arena: Um die englischen Wochen im Europacup-Herbst zu simulieren, steht Sturm gegen das französische Topteam Straßburg am Prüfstand. Das Leckerbissen-Duell ist gleich die Feuertaufe für die neue Nummer eins im Tor: Oliver Christensen wird erstmals in der schwarz-weißen Wäsch’ auflaufen. Bis zur Winterpause ist der 26-jährige Däne von Florenz ausgeliehen, sowohl für Sturm als auch für ihn eine perfekte Lösung. „Für mich ist das super, ich kann in den nächsten Monaten in der Liga und im Europacup viele Spiele bestreiten“, sagt Christensen, der ein großes Ziel verfolgt: „Ich will im kommenden Jahr bei der WM dabei sein!“