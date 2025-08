US-Zölle, Unsicherheit: Umsatz und Gewinn gesunken

Der Linzer Stahlkonzern veröffentlichte am Mittwoch seine Zahlen. Der Industriekonzern mit weltweit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieht sich wegen der US-Zölle mit viel wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Vor allem im Maschinenbau und in der Autozulieferindustrie ist die Lage eher schwierig. Besser ist die Nachfrage bei der Eisenbahn und in der Luftfahrtindustrie.