Ist Kläranlage schuld am Gestank in Klagenfurt?

Die Fachleute sind der Ursache sofort nach Bekanntwerden des auffallenden Geruchs in den Stadtteilen Waidmannsdorf und St. Ruprecht nachgegangen. Das Auftragen von Klärschlammkompost auf Ackerboden ist in der Landwirtschaft ein üblicher Vorgang. Der Klärschlamm wird in der Kompostieranlage in Grafenstein aufbereitet und an Bauern abgegeben.