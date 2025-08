Schloss Leopoldstein öffnet wieder seine Tore

„Hinter Schloss und Riegel“ versteckt sich das Schloss Leopoldstein in Eisenerz in der Steiermark ab sofort nicht mehr. Seine Geschichte geht bis ins Jahr 1434 zurück. Genau 590 Jahre später – also 2024 – hat es zuletzt den Besitzer gewechselt. Die neue Schlossfamilie will die einstige Sommerresidenz des bayrischen Prinzen Arnulf nun wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen.