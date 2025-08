Gehaltsliste von blauen Gewerkschaftern kursiert

Zwei weibliche und zwei männliche Abgeordnete der Freiheitlichen sind zugleich dienstfrei gestellte Personalvertreter (kein Außendienst) der Polizei. Von Amts wegen mit einer Reduktion auf sechs Stunden pro Tag. So weit, so gut. In einem innerhalb der Exekutive kursierenden Dokument werden jetzt Vorwürfe laut, wonach zusätzlich zu den Gehältern durch zwei Vollzeitjobs – in einem Fall kommt noch ein Bürgermeisteramt hinzu – teils in der Höhe von Staatssekretären und Ministerin (15.000 bis 20.000 Euro) beim Polizeiverdienst auch eine großzügige Überstundenpauschale dabei ist.