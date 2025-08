Spektakuläre Neymar-Rückkehr nach Europa?

Transfer wäre stemmbar

Auch finanziell wäre der Transfer für Juventus angesichts seines aktuellen Marktwerts von rund zwölf Millionen Euro und eines Vertrags, der noch bis Ende 2025 läuft, durchaus realisierbar. Sportlich kann sich Neymar bei einem Wechsel wieder an das Niveau gewöhnen und in einer Topliga zeigen, was noch in ihm steckt. Für Juventus Turin stellt sich allerdings die Frage nach dem sportlichen Wert einer Neymar-Verpflichtung. Der Brasilianer gilt als höchst verletzungsanfällig und ist in Europa, spätestens seit seiner Zeit in Paris, als großes Ego bekannt.