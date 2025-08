46 Siege – 50 Jahre! „Jetzt ist die schönste Zeit“

„Ich krieg schon die totale Krise“, lacht Ski-Legende Renate Götschl der „Krone“ beim 50er-Besuch entgegen. „Nein, nur Spaß, mir und uns geht‘s super, es ist doch schön, wenn man so eine Zahl erreicht. Mit 50 hast du so viel erlebt, dass dir kaum einer noch irgendwas erzählen kann.“ Mit dem Älterwerden hat die gebürtige Judenburgerin sichtlich keinerlei Probleme. Ihr Leben, das seit dem Alter von nur drei Jahren untrennbar mit den „Brettern, die die Welt bedeuten“ verbunden ist, bedeutete für Götschl zwar viel harte Arbeit, Verzicht oder Training von früh bis spät – es führte die Steirerin aber auch in den alpinen Olymp, wo sie ewig ihren fixen Startplatz innehaben wird.