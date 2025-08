Rattenplage und Ärger über den Unrat beim Nachbarn

Zerbröckelte Mauerziegeln übereinandergestapelt, daneben liegen fast verrostete Blechrohre und veraltete landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Unweit davon stehen verwitterte Holzkisten in der Wiese, teils unter Plastikplanen versteckt, an anderer Stelle türmen sich verdorrte Äste und Zweige auf, die an die Vorbereitungen für ein Osterfeuer erinnern: An diesen Anblick mussten sich so manche Bewohner in St. Nikolaus, einem Ortsteil von Güssing, wider Willen bereits gewöhnen.