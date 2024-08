4600 Euro Sozialhilfe: Hacker ortet „Neiddebatten“

Es sei auch nicht richtig, dass die Sozialhilfe an eine aufrechte Berufstätigkeit der Eltern gebunden ist. Hacker: „Jedes Kind verdient die gleiche Chance, auch wenn die Eltern nicht arbeitsam sind. Jedes Kind ist gleich viel wert.“ Hacker räumt zwar ein, dass man dazu auch anderer Meinung sein könne und das AMS gefordert sei, eine rasche Integration berufsfähiger Menschen in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Aber so prickelnd ist die AMS-Performance nicht, dass ich da Ratschläge bekommen muss.“