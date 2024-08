5000 Euro Sozialhilfe für syrische Großfamilie

Staffelung der Mindestsicherung

5000 Euro für eine Familie – das wird im Wahlkampf zum Politikum. „Während viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie wegen der massiven Gebührenerhöhungen ihre Rechnungen bezahlen sollen, überweist die Stadt Wien subsidiär Schutzberechtigten und anerkannten Flüchtlingen ohne eigene Leistung monatlich Tausende Euro“, ist ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer empört. Und er fordert: „Wien sollte, so wie andere Bundesländer, eine Staffelung der Mindestsicherung bei Mehrkindfamilien durchführen.“ Die FPÖ wiederum will einen Sonderlandtag und kündigt einen Misstrauensantrag an.