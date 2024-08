Afghane drohte Kanzler Nehammer mit dem Umbringen

SPÖ will ein „Terror-Abwehrzentrum“

Die anderen Parteien lehnen die Forderungen der ÖVP ab und warnen vor Überwachung der Bevölkerung. Sie wollen lieber den Verfassungsschutz und dessen Arbeit beleuchten. Die SPÖ schlug am Samstag zudem die Etablierung eines Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums vor. Dabei soll es sich um eine Koordinationsplattform handeln, in der Vertreter der Sicherheitsorgane, aber auch der Zivilgesellschaft zusammengezogen werden. Der Sitz solch eines Zentrums sollte in Wien sein, mit Außenstellen in allen Bundesländern.