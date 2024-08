Im Schatten der Invasion droht Kiew ein Debakel

Die Verluste Russlands in Kursk sind Selenskyj zufolge „sehr nützlich“ für die Verteidigung der Ukraine, sagte er am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. „Es geht um die Zerstörung der Logistik der russischen Armee und um den Verbrauch ihrer Reserven“, so der ukrainische Präsident. Aktuell dürfte diese Strategie nach hinten losgehen.