Österreich stellt sich neu gegen Putin auf

In der aktuell gültigen Sicherheitsstrategie Österreichs von 2013 gilt Russland noch als „wesentlicher Partner“ unseres Landes. Von Cyber-Kriegsführung ist nur in Spuren zu lesen, „konventionelle Angriffe sind unwahrscheinlich“, wie es in dem wichtigsten Leitfaden nationaler Sicherheitspolitik steht. Das Papier erschien ein Jahr vor dem Einmarsch Putins auf der Krim und wurde seitdem nicht überholt.